Vacinação em SC: Estado recebe 218,5 mil novas doses contra a Covid-19

Mais uma remessa com 218,5 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegou a Santa Catarina na tarde desta quinta-feira, 29. São 4 mil doses da vacina da Sinovac/Butantan e outras 214,5 mil da AstraZeneca/Fiocruz. Os imunizantes chegaram ao aeroporto, em Florianópolis, às 15h40, e foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, de onde serão levadas para as 17 centrais regionais. A distribuição começa já nesta quinta.

“O nosso trabalho no Governo do Estado é garantir que essas vacinas cheguem da forma mais rápida possível aos municípios para garantir a imunização da população. Estamos trabalhando também pela busca ativa dos catarinenses que fazem parte dos grupos prioritários para que não deixem de receber a vacina”, afirma a governadora Daniela Reinehr.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, com essas doses e com as demais que o Estado irá receber nos próximos dias devemos concluir a vacinação das pessoas com 60 anos ou mais e dos trabalhadores da saúde. “Nosso objetivo é dar continuidade a imunização da população catarinense com maior celeridade possível. A nossa expectativa é receber, a partir de maio, um quantitativo maior de doses”, enfatiza a secretária.



A central regional da Grande Florianópolis fará a retirada das doses na quinta. Na sexta-feira, a partir das 6h30, as doses serão encaminhadas via terrestre para as centrais regionais de Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Lages e Videira. No mesmo horário, o avião do Corpo de Bombeiros Militar sai com as doses das centrais regionais de Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste.

Todas as 214,5 mil doses da vacina do laboratório AstraZeneca/Fiocruz serão utilizadas como dose 1 (D1) e serão destinadas à vacinação dos idosos de 60 a 64 anos; trabalhadores de saúde, de acordo com a solicitação de complementação realizada ao Ministério da Saúde; e profissionais das forças de segurança e salvamento.

As 4 mil doses do laboratório Sinovac/Butantan serão para a dar continuidade à aplicação da dose 2 (D2) nos idosos com idade entre 65 e 69 anos. No entanto, pelo número reduzido, as doses serão enviadas somente para 13 municípios: Gaspar (130), Florianópolis (1240), Rancho Queimado (10), Santo Amaro da Imperatriz (50), São José (580), Tijucas (80), Penha (80), Balneário Piçarras (50), Jaraguá do Sul (290), Barra Velha (70), Itapoá (70), Joinville (1200) e Rio do Sul (150).

“Para definir os municípios que vão receber as doses da vacina do laboratório Sinovac/Butantan, a Dive realizou um levantamento junto às secretarias municipais de Saúde e verificou quais possuem necessidade imediata de novas doses para finalizar o esquema de vacinação com a dose 2”, explica o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

Intervalo entre a aplicação das doses 1 e 2

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, reforça que o intervalo entre a aplicação da dose 1 e dose 2 deve ser seguido de acordo com a recomendação da Diretoria. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina do laboratório Sinovac/Butantan deve ser de 28 dias e da vacina do laboratório AstraZeneca/Fiocruz de 12 semanas.

A Secretaria está acompanhando junto ao Ministério da Saúde o recebimento de remessas das vacinas pelos laboratórios produtores e encaminhará as vacinas para os municípios catarinenses assim que forem recebidas no estado. Para as pessoas que não receberam a dose no prazo recomendado, a orientação é que completem o esquema no menor tempo possível.

