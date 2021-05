Vacinação em SC: Estado ultrapassa 2 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

Santa Catarina ultrapassou nesta sexta-feira, 14, a marca de 2 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Desde o início da vacinação, em 18 de janeiro de 2021, foram aplicadas 2.005.097 doses na população dos grupos prioritários. Deste total, 1.319.788 correspondem à primeira dose (D1) e 685.309 à segunda (D2).

>>> Confira aqui o Balanço Parcial atualizado por municípios (14/05/2021)

Os grupos prioritários que já iniciaram a vacinação são: os trabalhadores da saúde, as pessoas com deficiência e os idosos institucionalizados, os indígenas, os quilombolas, os idosos com 60 anos ou mais, os profissionais das forças de segurança e salvamento e as pessoas com comorbidades, deficiência permanente grave, as gestantes e as puérperas com comorbidades.

“Santa Catarina atinge uma marca importante na vacinação, entretanto, é fundamental que as equipes municipais continuem vacinando de forma célere os grupos prioritários elencados no plano estadual de vacinação neste momento”, salienta João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive.

Os dados são do Balanço Parcial de Vacinação contra a Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. As informações são fornecidas pelos municípios catarinenses e compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

Estado recebeu mais 35.600 doses da Coronavac nesta sexta



O Governo de Santa Catarina recebeu nesta sexta, 14, nova remessa com mais 35.600 doses da vacina Coronavac. Na quinta-feira, 13, o estado já havia recebido uma remessa com 152.550 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 79.750 do laboratório AstraZeneca/Fiocruz e 72.800 Sinovac/Butantan.

As doses recebidas na quinta, 13, já foram distribuídas para as 17 centrais regionais do Estado para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários.

O Governo do Estado reforça que é importante que a população continue fazendo sua parte na prevenção, colaborando com o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscara e lavando constantemente as mãos.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde