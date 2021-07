Vacina contra a gripe está liberada para toda a população catarinense acima de seis meses de idade

A partir deste sábado, 10, pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário da Campanha de Vacinação contra a Gripe também poderão ser vacinadas contra a doença. Com o fim da Campanha, a vacinação foi ampliada para toda a população com mais de seis meses de idade, até que os estoques de vacinas dos municípios sejam zerados.

A gerente da divisão de imunização da Dive, Arieli Schiessl Fialho, explica que, mesmo com a ampliação da vacinação para toda a população, as pessoas dos grupos prioritários, que são mais vulneráveis e podem desenvolver quadros graves e até morrer pelo vírus influenza, ainda podem procurar a vacina. “Como tivemos uma baixa procura este ano pelas doses da vacina contra a gripe, o Ministério da Saúde recomendou a liberação para toda a população. E é de extrema importância que as pessoas mais vulneráveis se imunizem”, ressaltou a gerente.

Em Santa Catarina, apenas 47,8% do público-alvo da campanha foi vacinado até sexta-feira, 9, de acordo com dados publicados no Painel Influenza, do Ministério da Saúde. A meta era imunizar, ao menos, 90% da população prioritária que é de 2.757.175 milhões de pessoas.

Vacina contra a gripe

A vacina protege contra três subtipos do vírus: influenza A (H1N1); influenza A (H3N2) e influenza B e tem por objetivo reduzir os sintomas da doença, evitando assim a evolução para casos graves e possíveis óbitos. E, principalmente nesta época do ano, de temperaturas mais baixas e aumento das doenças respiratórias, a dose é de extrema importância.

O diretor da Dive ressalta que é preciso respeitar o intervalo entre a aplicação da dose da vacina contra a gripe e a do coronavírus. “A recomendação é que a pessoa respeite um intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a aplicação de uma vacina e outra”, conclui o diretor.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde