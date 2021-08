Vacinação em SC: Estado recebe mais 290 mil doses da vacina contra a Covid-19

Santa Catarina recebeu entre sexta-feira, 06 e sábado, 07, quatro novas remessas de vacinas contra a Covid-19, totalizando 291.510 novas doses para a vacinação da população catarinense. Na sexta, chegaram ao estado 78.500 doses da AstraZeneca, 132.210 doses da Pfizer e 3.300 doses da vacina Janssen. Neste sábado, chegou mais uma remessa com 77.500 doses da AstraZeneca. Do total recebido, 183.970 doses serão destinadas à aplicação da primeira dose (D1). As demais vão ficar reservadas na Rede de Frio Estadual.

A distribuição das doses para as Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina começa neste sábado e continua na segunda-feira, 9. No sábado, as centrais regionais da Grande Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Tubarão, Criciúma e Araranguá fazem a retirada das vacinas na central estadual de Rede de Frio. Na segunda, 9, retiram as doses as centrais de Blumenau e Itajaí. As doses de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira, Joaçaba, Mafra, Rio do Sul e Lages serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar. Toda a distribuição deve ser concluída ainda na segunda-feira.

Também serão enviadas nesta remessa, vacinas contra a Covid-19 para aplicação da segunda dose. São 25.740 da Pfizer e 187.775 da AstraZeneca. A segunda dose deve ser aplicada dentro do intervalo recomendado para cada fabricante que é de 10 a 12 semanas para a vacina AstraZeneca e de 12 semanas para a vacina Pfizer.

Já as doses recebidas da vacina Janssen não serão distribuídas neste momento, elas vão ficar reservadas na Central Estadual de Rede de Frio para a aplicação na população em situação de rua. “A DIVE/SC solicitou às secretarias municipais de Saúde um levantamento sobre o número de pessoas desse público e essas doses serão destinadas posteriormente para concluir a imunização desse grupo”, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da DIVE/SC.

Com mais essa remessa, Santa Catarina soma um total de 6.673.820 doses recebidas desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Confira aqui a tabela de distribuição de doses, por município, e as informações repassadas às Secretarias Municipais de Saúde.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde