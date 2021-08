Vacinação em SC: Estado atinge 80% da população adulta vacinada com a primeira dose contra a Covid-19

Santa Catarina alcançou, nesta segunda-feira, 23, a marca de 80% da população adulta acima dos 18 anos vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. O vacinômetro estadual apontou que 4.468.848 pessoas receberam a primeira dose, 1.741.031 foram vacinadas com a D2 e 238.100 com dose única até as 17h.

O governador Carlos Moisés reforça a intenção de vacinar todos os adultos com a primeira dose até 31 de agosto. “Mas só a primeira dose não basta. É muito importante completar a imunização. Quando chegar a sua vez, não deixe passar.”



A evolução também é percebida nos dados de segunda dose para os grupos prioritários, em que ultrapassou os 70% com o esquema vacinal completo. “É de extrema importância que este grupo esteja imunizado, frente ao avanço da variante Delta, que é mais contagiante. Nossa cobertura vacinal ainda não é suficiente, mas somos o quinto estado em aplicação de doses pela agilidade na distribuição e grande competência dos municípios em aplicar rapidamente”, expõe o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.







O vacinômetro é alimentado pelos municípios. Até o momento foram distribuídas 7.390.932 doses relativas a D1, D2 e dose única, sendo que 6.447.979 foram catalogadas no sistema. “Entendemos que possa haver uma dificuldade no registro das aplicações e que isso possa não refletir a realidade dos municípios, mas precisamos que as doses sejam informadas no sistema, pois só assim conseguiremos ter os dados oficiais com relação à imunização dos catarinenses, além de justificar a necessidade de mais doses ao Ministério da Saúde ”, explica Motta Ribeiro.



Mais vacinas



Ainda na manhã desta segunda-feira, chegou em Santa Catarina um lote com 63.180 doses da Pfizer e outro com 56.100 doses da Coronavac. Mais 131.500 doses da AstraZeneca estão previstas para desembarcar em Florianópolis até o fim do dia.



Somente em agosto, o estado recebeu 21 lotes de vacinas, somando 1.557.230 doses.



