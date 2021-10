Outubro Rosa – Prevenção é mais do que uma história de vida. É um ato de amor para uma nova vida.

Durante o mês de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, o Ministério Público apresenta depoimentos de servidoras que passaram ou estão passando pela doença.

“Não tinha casos de câncer na família”.

“Sempre fui saudável”.

“Foi um susto quando recebi o diagnóstico”.

“Meu chão caiu”.

“Procurar ajuda rapidamente foi fundamental para eu estar curada”.

“O tratamento é difícil, mas existe a cura”.

As frases são de mulheres, servidoras do Ministério Público de Santa Catarina e que estão em tratamento ou passaram pelo câncer de mama. Durante o mês de outubro, seis mulheres vão mostrar os desafios, os medos e as conquistas de um novo momento da vida após um câncer.

Você é nosso convidado para acompanhar essas histórias inspiradoras e de superação. São elas que vão trazer para você a reflexão sobre a importância dos exames de rotina, do diagnóstico precoce e de como a rede de apoio faz a diferença para o sucesso do tratamento.

https://youtu.be/rL1XQg-hbkc

Além disso, a médica do trabalho da Gerência de Atenção à Saúde do MPSC, Fernanda Lemes Ferreira vai destacar como os exames de rotina podem ajudar na identificação da doença. De acordo com a médica, a pandemia afastou muitas mulheres dos exames de rotina. No entanto, clínicas e hospitais reforçaram os cuidados de higiene, distanciamento e triagem de pacientes, de forma a minimizar o risco de contaminação.

Você também vai acompanhar durante o mês uma entrevista com a Coordenadora-Adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, Promotora de Justiça Lia Dalmutt. A Promotora de Justiça vai explicar os detalhes das leis que protegem e garantem os direitos das pessoas com câncer.

O OUTUBRO ROSA

Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC