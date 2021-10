Mais de 20,5 mil crianças e adolescentes foram vacinados no Dia D da Campanha de Multivacinação

Um total de 20.694 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos foram vacinados no último sábado, 16, Dia D da Campanha de Multivacinação. A iniciativa deu oportunidade para atualizar o calendário vacinal deste público, com as mais diversas vacinas como a BGC, que previne formas graves da tuberculose; a Tríplice Viral, contra a caxumba, o sarampo e a rubéola; a febre amarela; e a polio, que protege contra a poliomielite. Agora, já são quase 89 mil crianças e adolescentes com a caderneta atualizada desde o início da Campanha.

A gerente de imunização da Dive, Arieli Fialho, ressalta que a vacinação superou as expectativas. “O resultado foi muito positivo e ficamos bastante satisfeitos com o total de crianças e adolescentes vacinados no último sábado. Agradecemos às equipes de saúde do Estado e dos municípios que, mesmo com a rotina intensa de vacinação contra a Coivd-19, não mediram esforços e estavam engajadas no Dia D. Um agradecimento também a todos os pais e responsáveis que levaram seus filhos até um posto para atualizar a caderneta de vacinação”, afirma a gerente.

De acordo com levantamento da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com base nos dados de vacinação enviados pelos municípios catarinenses, até o momento, 88.606 crianças e adolescentes tiveram a caderneta de vacinação atualizada durante a Campanha. Na primeira semana foram vacinadas 24.195 crianças e adolescentes; na segunda 43.717 e, somente no Dia D, foram 20.694 crianças e adolescentes.

A chefe da divisão de imunização da Dive, Chaiane Natividade Gonçalves, reforça que a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com as vacinas do Calendário Nacional é de extrema importância, tendo em vista que elas previnem mais de 20 doenças, muitas delas graves, que podem trazer sérios riscos à saúde. “Se você não conseguiu levar seu filho ou sua filha para vacinar no Dia D, não se preocupe, a Campanha de Multivacinação vai até o dia 29 de outubro”, esclarece.

Para saber os locais, datas e horários de vacinação, a população deve procurar informações junto a secretaria de saúde do município de residência. Importante destacar também que pais e responsáveis que estão com dúvidas sobre a situação vacinal dos filhos, devem levar a criança ou o adolescentes até um posto, com a carteirinha de vacinação em mãos, para verificar se todas as doses estão em dia.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde