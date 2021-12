SC vai vacinar crianças contra Covid sem receita médica

Santa Catarina decidiu que vai vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 sem prescrição médica. A decisão foi tomada durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), nesta segunda-feira (27), com representantes estaduais e dos municípios catarinenses.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que aguarda informações do Ministério da Saúde sobre a compra da vacina e orientações sobre quando as crianças vão ser incluídas no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. No estado, a população na faixa etária dos 5 aos 11 anos está estimada em 642.800.

Na quinta (23), o ministro Marcelo Queiroga disse que a pasta recomendará que as crianças sejam vacinadas desde que haja prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. Uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, e enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirma que a vacina contra Covid para crianças de 5 a 11 anos é segura.

Em Santa Catarina, será exigido acompanhamento dos pais ou responsáveis para que as crianças sejam imunizadas, além de um documento de identificação.

G1