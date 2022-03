Dor provocada por essa doença é tão forte que os portadores não conseguem sequer exercer atividades naturais do cotidiano.

De forma geral, a fibromialgia é uma dor e fraqueza muscular intensa que atinge diversos pontos do corpo. Algumas pessoas costumam dizer que a dor é tão forte que elas não conseguem sequer exercer atividades naturais do cotidiano. Assim, esse fator acaba gerando a dúvida da possibilidade de se aposentar por invalidez devido às fortes dores. Descubra agora se os portadores da fibromialgia podem pedir aposentadoria por invalidez.

A fibromialgia é uma doença mais comum do que possa aparecer, algumas pessoas inclusive demoram um pouco até procurar ajuda médica para tratá-la. Dessa forma, normalmente elas demoram cerca de 3 meses após as dores intensas pelo corpo para procurar ajuda médica.

Os sintomas mais comuns incluem: distúrbios emocionais e psicológicos; fadiga; síndrome do cólon irritável; falta de disposição e energia; dor generalizada e recidivante; cefaleia; sensibilidade durante a micção; alterações do sono que é pouco reparador.

Essa doença pode ocorrer em pessoas de diversas idades diferentes, desde crianças até idosos. No entanto, a maioria dos casos é visto em mulheres entre 30 e 35 anos. No que tange o tratamento, então é possível fazer algumas coisas, desde uso de medicações até tratamento holístico, como massagens e acupuntura.

Pessoas com fibromialgia podem solicitar aposentadoria por invalidez?

De forma geral, a resposta para essa pergunta é sim! A fibromialgia pode ser considerada uma doença que incapacita o trabalhador, visto que as dores podem ser tão intensas que não permitem ao trabalhador exercer suas atividades.

Portanto, fique sabendo que a Fibromialgia pode levar a pessoa a se aposentar por invalidez. No entanto, o INSS exige que o trabalhador cumpra algumas exigências antes de liberar o benefício.

Para isso, será necessário passar por uma perícia médica no Instituto para comprovar que a sua condição é irreversível, ou seja, não há cura para a sua doença. Desta forma não existe a possibilidade de você retornar ao trabalho. Sendo assim, será possível pedir a aposentadoria por invalidez.

No entanto, o processo de comprovação da doença pode ter complicações, visto que ela não provoca inflamações ou deformidades físicas, sendo, portanto, difícil de comprovar com exames. Dessa forma, normalmente as pessoas procuram primeiro o pedido do auxílio-doença, visto que ele pode ser concedido mais facilmente.

Com isso, para ajudar no processo para solicitação da aposentadoria por invalidez devido à fibromialgia, é importante ter o histórico médico, pois isso serve para mostrar uma continuidade do processo da doença.

Como receber aposentadoria por invalidez?

Em alguns casos, antes de conceder a aposentadoria por invalidez, o INSS afasta o trabalhador de suas funções concedendo o auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária). Também é possível requerer a conversão do auxílio-doença para aposentadoria.

O auxílio-doença permite que o trabalhador fique um tempo afastado do trabalho até recuperar sua saúde. Já na aposentadoria por invalidez, a pessoa não tem mais condições de voltar a trabalhar, ou seja, está definitivamente incapacitada e sem cura ou reversão.

Com informações Jornal Contábil