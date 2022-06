Governo do Estado anuncia abertura de novos leitos de UTI pediátrica

A semana foi de ampliação da rede de atendimento em unidades de terapia intensiva infantil no Estado. Nos últimos dias, foram ativados mais 20 leitos de UTI pediátrica em Santa Catarina. Desde o início do Plano de Ação de enfrentamento à emergência em saúde já foram abertos 40 leitos entre pediátricos e neonatais.

Nesta semana foram ativados leitos em diferentes regiões do Estado, sendo: seis no Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul; quatro no Hospital Seara do Bem, em Lages; e 10 no Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, em Joinville.

Para o secretário de Estado da Saúde, Aldo Baptista Neto, a Decretação do Estado de Emergência foi fundamental para que os processos fossem acelerados, dando a resposta necessária para o atendimento à população e ampliando as ações que já se vinha realizando frente à pasta da saúde.



“Em 2018 havia 233 unidades de UTIs pediátricas e neonatais. Antes de iniciarmos nosso plano de ação, já havíamos chegado a 270. Com nosso trabalho contínuo, nós ultrapassaremos 300 leitos apenas de Unidade de Terapia Intensiva”, afirma, “esses novos leitos estão sendo custeados totalmente pelo Governo do Estado, esse é nosso compromisso”, complementa Neto.

No Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, em Joinville, foram ativados 10 leitos

Para a próxima segunda-feira, 4, ainda está prevista a ativação da primeira UTI neonatal SUS em Brusque. Serão 10 leitos para atendimento de recém-nascidos no Hospital Azambuja.



Desde a decretação de emergência, os municípios estão recebendo aportes para ampliação do atendimento da Atenção Básica à população para que desta forma ampliem os horários de atendimento das unidades da atenção básica e que fortaleçam também as estratégias de vacinação, que devem incluir a busca ativa principalmente de criança, adolescentes, gestantes, puérperas e portadores de comorbidades.

O apoio ao enfrentamento da dengue também está previsto, buscando incentivar a ampliação das ações de vigilância, prevenção e atenção à saúde. O Estado promoverá, ainda, um aporte financeiro para os municípios com valores diferenciados para as cidades que estão em situação epidêmica.

:: Distribuição dos leitos

Já abertos

Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, com 1 de UTI neonatal e 8 de retaguarda pediátrica;

Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, em Curitibanos, com 5 de UTI neonatal;

Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, com 6 de UTI pediátrica

Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, com 6 de UTI pediátrica;

Hospital Seara do Bem, em Lages, com 4 de UTI pediátrica;

Hospital Infantil Jesser Amarante Faria, em Joinville, com 10 de UTI pediátrica;

Previstos

Hospital Azambuja, em Brusque, com 10 de UTI neonatal e 2 UTI pediátricos;

Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, com 4 de UTI neonatal;

Hospital e Maternidade Carmela Dutra, Florianópolis, 3 leitos intermediários canguru;

Hospital Oase, Rio do Sul, com 10 de UTI neonatal;

Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma, com 7 de UTI neonatal;

Hospital Seara do Bem, em Lages, com 1 de UTI pediátrica;

Hospital Regional de Araranguá, com 5 de UTI neonatal;

Hospital Regional de São José, São José, com 10 de UTI neonatal.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES