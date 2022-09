Pesquisa aponta que 51% das mulheres desconhecem importância de fazer mamografia

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) com 1.397 moradoras de São Paulo e das regiões metropolitanas de Belém, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Minas Gerais mostra que 51% delas não sabem da importância de fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos – recomendação das sociedades médicas.

Do total de entrevistadas, todas com 20 anos ou mais, 30% acreditam que, depois de passar pela primeira mamografia e o resultado do exame não indicar qualquer problema, poderiam começar a fazer apenas o autoexame em casa, e 21% disseram não ter ciência de qual orientação seria a correta.

A pesquisa foi feita a pedido da farmacêutica Pfizer. Os dados foram apresentados nesta tarde em um evento, no Largo da Batata, em São Paulo, no qual o movimento Coletivo Pink – Por um Outubro Além do Rosa — idealizado pela Pfizer — lançou sua edição de 2022.

O movimento, de acordo com a farmacêutica, “busca formas de dialogar sobre o câncer de mama com a sociedade e dar voz para quem já enfrenta a doença, em todos os seus estágios”. O evento desta quinta-feira (29) foi realizado dentro de um busto feminino gigante, instalado para a edição de 2022 do Coletivo Pink.

Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. A pesquisa do Ipec mostra ainda que, segundo 64% das entrevistadas, o autoexame é a principal forma de diagnosticar o câncer de mama no estágio inicial da doença.

Entretanto, apesar de indicar o autoexame como autoconhecimento do próprio corpo, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) ressalta que ele não deve substituir os exames feitos ou prescritos pelo médico, pois muitas vezes não é possível sentir o tumor pelo toque, por estar pequeno.

Por meio da mamografia, mesmo tumores inferiores a 1 cm³ podem ser identificados. Mas de acordo com a pesquisa também, 54% das entrevistadas não entendem a necessidade de realizá-la se outros exames, entre os quais o ultrassom das mamas, não mostrarem alterações nos seios. Para 38% das mulheres, só é preciso passar pela mamografia se outros exames mostrarem algo suspeito na mama, e 16% não souberam opinar.