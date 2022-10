População idosa cresce e representa 14,24% dos usuários de planos de saúde

Envelhecimento da população foi sentida na assistência de saúde suplementar. Na comparação entre os meses de junho de 2021 e 2022, os beneficiários de planos de saúde com 60 ou mais cresceram 3,72%, levando em conta todas as faixas etárias.

A população idosa no Brasil cresceu de 11,3% para 14,7% do total do número de brasileiros nos últimos 10 anos. Consequentemente, representa 14,24% do total de beneficiários do mercado de planos médico-hospitalares e 28,78% dos planos individuais e familiares, de acordo com dados da Associação Brasileira do Planos de Saúde (Abramge) divulgados nesta segunda-feira (3/10).

Fonte: Jornal Bra