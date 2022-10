OMS lança lista de fungos que representam alerta para a saúde global, conheça

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou a primeira lista de patógenos fúngicos que estão se tornando uma ameaça à saúde pública da humanidade. Ao todo são 19 fungos que estão crescendo e se tornando resistentes a tratamentos. Eles estão divididos em três classes: médio, alto e crítico.

Quatro tipos de fungos foram incluídos no grupo de prioridade crítica: Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans e Candida Auris.

Aspergillus produzem esporos que se espalham no ar e podem ameaçar a saúde pulmonar de pessoas com sistema imunológico comprometido. Enquanto a Candida albicans é comumente encontrada no intestino, mas pode causar infecções invasivas em pessoas imunocomprometidas. Além de causar doenças semelhantes a asma, fibrose pulmonar ou um tumor não canceroso.

Cryptococcus neoformans pode causar infecções cerebrais mortais. No mundo, é uma das principais causas de doença em pacientes com HIV/AIDS e mata pelo menos 180.000 pessoas anualmente. A Candida Auris (C. Auris), que cresce em levedura, também pode levar a infecções graves e mortais. A taxa de mortalidade do fungo, que se espalha principalmente em ambientes de saúde, pode chegar a 60%.

As infecções por fungos são responsáveis por cerca de 1,7 milhão de mortes e mais de 150 milhões de internações graves em todo o mundo a cada ano.

A OMS tem listas semelhantes de vírus e bactérias que servem como guias para definir quais pesquisas devem ser priorizadas. No entanto, a organização afirma que, com a pandemia e o número crescente de pessoas se internando em hospitais, local onde essas patologias mais se espalham podendo ser fatais para pessoas já comprometidas, tornaram-se prevalentes no período.

Geralmente elas acometem pessoas que já estão gravemente doentes, como pacientes com câncer ou tuberculose. A OMS alerta ainda que a utilização inadequada de fungicidas, principalmente na agricultura, além de mudanças climáticas, pode agravar o problema. O uso indiscriminado dos produtos pode desenvolver espécies mais resistentes ao tratamento.

“Os países são incentivados a seguir uma abordagem gradual, começando com o fortalecimento de suas capacidades laboratoriais e de vigilância de doenças fúngicas, e garantindo acesso equitativo a terapias e diagnósticos de qualidade existentes, globalmente”, afirmou Haileyesus Getahun, diretor da OMS do Departamento de Coordenação Global da resistência antimicrobiana (AMR).

O órgão ainda lembrou sobre o aquecimento global e como o ambiente aquecido favorece a proliferação e adaptação de fungos tornando-os mais aptos a infectar pessoas, além da alta probabilidade de surgimento de novas variantes.

Finalizando a lista, na alta prioridade ainda é encontrada a Histoplasma, Eumicetoma, Mucorais, Candida tropicalis, Nakaseomyces e a Candida parapsilose.

E na classificação média estão: Scedosporium, Lomentospora prolificans, Coccidioides, Pichia kudriavzeveii, Cryptococcus gattii, Talaromyces marneffei, Pneumocystis jirovecii e Paracoccidioides.