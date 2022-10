Carmen Zanotto vai destinar recursos para a Casa Rosa de Combate ao Câncer

A deputada federal Carmen Zanotto anunciou que irá indicar emenda para a construção ou reforma de um espaço físico para a “Casa Rosa” da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Lages.

“O trabalho da Rede Feminina é muito importante e ter uma sede própria com certeza irá contribuir com as ações desenvolvidas pelas voluntárias. Fico feliz em poder ajudar esta causa”, destaca a parlamentar.



A iniciativa faz parte de um trabalho em conjunto com a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores juntamente com as vereadoras Suzana Duarte, Prof.ª Elaine Moraes e Katsumi Yamaguchi e a deputada Carmen Zanotto.



A Procuradoria da Mulher além de atuar em ações de combate a violência contra a mulher também está trabalhando em prol das pessoas com câncer, na prevenção e assistência.



A Rede atua em Lages desde 1965 e realiza um trabalho de prevenção, orientação e apoio às mulheres que tiveram o diagnóstico de câncer.



“Nós nunca tivemos um local apropriado para fazer o nosso trabalho. Nosso sonho é ter a Casa Rosa como vemos em outras cidades. Muitas pessoas me ligam e pedem ajuda e muitas coisas não conseguimos fazer. Quando a deputada Carmen disse que poderia nos ajudar, a nossa alegria foi imensa, minha disposição dobrou para continuar neste trabalho”, destaca a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Lages, Claire Rocha.

Gabinete Carmen Zanotto



Silviane Mannrich