Dia Nacional do Doador de Sangue: Hemosc com programação em todo estado

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) promove de 21 a 26 de novembro a Semana Nacional do Doador. Serão realizadas uma série de ações em seus sete Hemocentros localizados em Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Lages, Joinville, Criciúma e Joaçaba, e nas Unidades de Coleta, situadas em Tubarão e Jaraguá do Sul. Com o tema “Quanto mais eu doo, mais meu coração enche”, serão realizadas homenagem aos doadores, com lanche especial, apresentações culturais e presentes, além de ações de divulgação de informações sobre a importância da doação de sangue e os requisitos para se tornar doador.

De janeiro a outubro deste ano, foram realizadas cerca de 153 mil transfusões de sangue em Santa Catarina. O Estado tem uma taxa de 9,56 doadores a cada 1 mil habitantes, conforme dados do Ministério da Saúde de 2022, um percentual acima da média do Brasil, de 9,4. O Hemosc trabalha para manter os estoques regulares e promove a conscientização sobre a doação como um ato de cidadania.

“Os doadores de sangue enchem nosso coração de gratidão e merecem nosso reconhecimento todos os dias. A doação de sangue é um ato de cidadania e generosidade que salva vidas”, afirma a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Em 1964, foi definida a data de 25 de novembro como Dia Nacional do Doador de Sangue, com o objetivo de que nesse dia a sociedade brasileira preste sua homenagem e gratidão aos doadores.

Embaixadores da Doação de Sangue

Na Semana do Doador de 2022, o Hemosc ganhou importantes reforços na conscientização sobre a importância de doar sangue. Conheçam quem são os Embaixadores da Doação de Sangue em SC:

Laine Valgas – Jornalista há 29 anos, apresentadora da Nsctv (afiliada Rede Globo em SC), Especialista em Neurociências, a Psicologia Positiva, Mindfulness e Inteligência Emocional, além de Neurocoach, Neurolinguísta, Hipnoterapeuta e Terapeuta Thetahealer. Trabalha com motivação de grupos, cursos, palestras e workshops de desenvolvimento emocional e de auto-estima, além de atuar como professora de Pós Graduação em Gestão da Comunicação e Comunicação e Coaching. Na TV e na Rádio CBN Laine comanda o “Fique Bem”, seriado (dentro do Jornal do Almoço) e podcast (na Rádio) que trabalha a saúde mental e emocional do espectador, com ferramentas fundamentadas na Neurociência, Psicologia Posiva e Mindfulness

Márcia Dutra – Referência no jornalismo há 30 anos, Márcia Dutra é formada em jornalismo pela UFSC e mestre em comunicação pela Faculdade Casper Líbero, de São Paulo. Durante três décadas de profissão, atuou em veículos de comunicação catarinense. A profissional já foi repórter, editora-chefe, âncora e diretora de TV. Na sua carreira, Márcia trabalhou como apresentadora na TV Cultura ao lado de Heródoto Barbeiro e Celso Zucatelli.

Marcos Piangers – Autor do best-seller O Papai é Pop, que virou filme com Lázaro Ramos e Paolla Oliveira. É uma das maiores referências brasileiras sobre paternidade, chamado de “guru” pelo portal UOL, “fenômeno da internet” pelo jornal O Globo e “o pai mais cool do Brasil”pela revista portuguesa Magazine. Já palestrou para os maiores eventos e empresas do Brasil e nos palcos de Portugal e Londres, além de ser cinco vezes palestrante do TEDx, a maior conferência de ideias do mundo. Seus vídeos sobre família já alcançaram meio bilhão de visualizações na internet e seu livro tem mais de 500 mil cópias vendidas no Brasil, Portugal e Espanha.

Sobre o Hemosc

O Hemosc é o Hemocentro Coordenador de Santa Catarina, responsável por todas as ações de captação de doação voluntária de sangue e aféreses e uso de sangue para fins terapêuticos. Além disso, tem a atribuição de garantir a qualidade e o controle da coleta, qualificação do doador, produção dos hemocomponentes, estocagem e distribuição desses, além de promover o desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico na área.

Gerido pela Fahece, conta com uma cobertura em 98% do estado, com sete hemocentros, duas unidades de coleta e oito agências transfusionais localizadas em Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages e Tubarão.



*Via Governo do estado de SC