Tatiane Flores é a Capa da 48ª edição Revista Top Society

A nutricionista Tatiane Flores participou do lançamento neste domingo (20), da Revista Top Society, na cidade de Capão Alto (Coxilha Rica) no Cerro Azul Hotel Fazenda.

Saiu de São Joaquim muito nova para estudar Nutrição na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em período integral. Para auxiliar no seu sustento e conciliar com os horários da faculdade, encontrou no horário da noite, trabalhou em bares e baladas. No auge de seus 38 anos, casada com Maicol Dias Nalon e mãe do Valentim Flores Nalon, está à frente de alguns empreendimentos na sua terra natal. Estabelecida em seu consultório há 9 anos e com projeto em execução e trabalhando intensamente para inauguração da Clínica Integrada Tatiane Flores em 2023. Há 8 anos atua com a loja de produtos naturais Cia da Saúde e desde fevereiro deste ano agregou aos negócios a Sports Nutrition.

Ao longo desses 10 anos de formação, a nutricionista sempre buscou aperfeiçoar seus conhecimentos. Com duas Pós-graduações, uma em Nutrição Esportiva e Estética e outra Saúde Pública, além das 7 especializações: Obesidade e Emagrecimento, Heath & Wellness Coaching, Personal Diet e Personal Cook, Cirurgia Bariátrica e Balão Intra Gástrico, Inibidores da Bomba de Prótons, Modulação Intestinal e Alergias e Intolerâncias Alimentares.

“ESTUDAR NUNCA É DEMAIS, SEMPRE APRENDEMOS ALGO NOVO, MEU PAI SEMPRE FALA ESTUDO É ALGO QUE NINGUÉM PODE TIRAR DE VOCÊ” – Relata Tatiane

Criadora e Idealizadora do Protocolo Less Fat, um protocolo único e exclusivo de emagrecimento, onde a partir de uma experiência própria, passando pelas aflições que uma pessoa com dificuldade para perder peso, aplicou em si o método. Desde a adolescência sofria com o excesso de peso e pós a gestação engordou 25 kg. Tatiane conta que precisava de uma motivação para recuperar a autoestima. O resultado deste protocolo foi incrível para ela e hoje, na 12ª edição do Protocolo Less Fat já se somou mais de 1,5 toneladas de pesos eliminados com mais de 700 participantes.

Durante a pandemia, Tatiane se especializou em Alergias e Intolerâncias Alimentares, descobriu sua nova paixão! Foi pioneira na região Serrana e Centro Oeste em aplicar os Testes de Alergias e Intolerâncias Alimentares e Microbioma Intestinal, onde por meio da alimentação modifica a vida das pessoas, devolvendo a elas qualidade de vida que antes não tinham e sanando problemas como enxaqueca, constipação intestinal, diarreia, gastrite, azia, refluxo, distensão e dores abdominais, dermatites, depressão, irritabilidade, alteração de humor, rinite, sinusite, otite, candidíase, infecções urinarias de repetição e por aí vai à literatura descreve hoje mais de 150 sinais e sintomas associados as Intolerâncias Alimentares. Sintomas corriqueiros que há anos acompanham as pessoas e que elas passam a acreditar ser normal conviver com eles. Mas isso NÃO É NORMAL.

Hoje, Tatiane é a nutricionista que mais aplica este tipo de teste em Santa Catarina e conquistou a referência nacional em público atendido.

“Não é normal você sentir dores e ficar três, quatro dias sem ir ao banheiro, como também não é normal você ter enxaqueca de repetição. Não seja refém das suas dores, procure ajuda para sanar definidamente seus problemas.

Lembre-se, o verdadeiro remédio sempre será sua alimentação”, afirma Tatiane.