No mês voltado para conscientização do HPV, saúde reforça importância da vacinação contra a doença

O câncer de colo de útero, uma das principais causas de morte pela doença entre mulheres, pode ser evitado com exames preventivos e imunização contra o Papilomavírus Humano (HPV), um agente infeccioso transmitido sexualmente que pode provocar essa neoplasia, destacou matéria do jornal Correio Braziliense. O infectologista do Exame Medicina Diagnóstica José David Urbaez, explica que o HPV possui dezenas de sorotipos que infectam pele ou mucosas e causam uma variedade de lesões, desde verrugas genitais até neoplasias. “A vacina contra esse vírus pode ter o esquema de duas ou três doses, a depender da faixa etária, com enorme impacto na prevenção do câncer do colo uterino. Trata-se de um imunizante muito seguro’, destaca o especialista.

O imunizante contra o HPV pode ser aplicado de forma preventiva a partir dos nove anos para meninas e meninos. “A vacina é indicada nessa faixa etária porque antecede o início da atividade sexual, evitando que adquiram o vírus posteriormente e reduzindo esse problema gravíssimo de saúde pública”, recomenda o infectologista. Conforme a patologista do Exame Medicina Diagnóstica Lívia Maia, os exames ginecológicos de rotina são um reforço na prevenção do HPV e detecção precoce da doença. “É fundamental a realização do exame preventivo, conhecido como Papanicolau, que, além de prevenir as lesões causadas pelo HPV, auxilia no diagnóstico de inflamações ginecológicas e também do câncer. Após a coleta de células do colo uterino realizada por ginecologista, o time de patologistas analisa e define o diagnóstico”, descreve a patologista. Além de reduzir a incidência de câncer do colo do útero, essa imunização também previne o câncer da vulva, da vagina, do ânus, da cavidade oral e verrugas genitais (condiloma acuminado) resultantes de infecção por HPV

Vacinação contra o HPV

A vacina contra o HPV é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninos e meninas a partir de 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Inicialmente a vacinação era somente para meninas e, desde setembro de 2022, o Ministério da Saúde ampliou também para o público masculino.

“Esta é uma vacina que previne o câncer, quanto mais precocemente receberem, maior a efetividade. Nove anos é a idade que se imagina que a criança não tenha tido nenhum contato com o vírus, por isso, mais efetiva ela se torna. Tão importante quanto a precocidade é o intervalo das doses, o Ministério da Saúde (MS) preconiza 6 meses após a primeira dose , para a realização da segunda”, orienta Vanessa Soldatelli.

Além dos meninos e meninas de 9 a 14 anos, há outros públicos que também pode receber a vacina contra o HPV: homens e mulheres imunossuprimidos, de 9 a 45 anos, que vivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos.

HPV (Papilomavírus Humano)

O câncer do colo de útero está relacionado à infecção por HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Assim, a iniciação sexual precoce e o sexo desprotegido são fatores de risco para a doença. Léa Dias, assessora técnica da Saúde da Mulher, afirma que educação em saúde é primordial para a prevenção. A profissional reforça, ainda, a importância do trabalho da Prefeitura na distribuição gratuita de preservativos nos postos de saúde da Capital.

“Educação em saúde é muito importante para evitar fatores de risco, como iniciação sexual precoce e o sexo desprotegido. Orientamos a população que use preservativo, que é distribuído gratuitamente nos postos de saúde, está disponível e é de fácil acesso à população. O preservativo feminino traz autonomia para a mulher e temos que incentivar este público, que é acometido com o câncer de colo do útero, para que faça sexo protegido”, finaliza Léa Dias.

Câncer do colo do útero

De acordo com a ginecologista da Rede Municipal de Saúde, Cláudia Georgia, o HPV pode se manifestar com baixo grau, que são as verrugas, e em alto grau, que é o câncer. Conforme a médica, as mulheres, em especial, devem ficar atentas, devido aos altos índices de incidência do câncer do colo do útero.

“De cada cinco mulheres, quatro terão HPV ao longo da vida. Este percentual, não necessariamente, vai reverter em câncer de colo do útero, lesão de alto grau, porém existem as lesões de baixo grau que são as verrugas. Por isso, focamos na prevenção deste câncer, que é letal. É de extrema importância que as meninas se vacinem e as mulheres façam o Papanicolau”, enfatiza Cláudia.

A profissional reforça a importância da vacinação, para meninas e meninos, e como a sociedade deve aderir à imunização. “A vacinação contra o HPV foi um grande avanço para evitar o câncer. É a melhor resposta imunológica. Temos que estimular a vacinação e evitar o câncer HPV induzido”, reforça.