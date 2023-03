Quatro regiões de SC estão com 100% dos leitos de UTIs neonatais ocupados

A atualização no Painel de Leitos das Unidades de Terapia Intensiva da Secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina, nesta quarta-feira (15), mostrou que quatro, das sete regiões da saúde, estão com ocupação de 100% das UTI’s neonatais.

Conforme os dados do painel, atualizado às 11h da manhã desta quarta-feira (15), as regiões do Planalto Norte e Nordeste, Foz do Rio Itajaí, Vale do Rio Itajaí e Grande Florianópolis estão sem novas vagas de leitos neonatais nas UTI’s.

Entretanto, a situação não é diferente nas demais localidades que registram mais de 90% de ocupação neonatal. Com Sul, Grande Oeste, Meio Oeste e Serra, também com poucos leitos, o estado está com todas as regiões com ocupação próxima dos 100%.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o aumento pela demanda de leitos está relacionado ao crescimento de casos de doenças infecciosas virais.

Ocupação das UTI’s Neonatais

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina / Reprodução

Duas regiões registram 100% de ocupação nas UTI’s pediátricas

O painel também mostra que a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas na Grande Florianópolis e no Grande Oeste está em 100%.

No Sul do Estado, os números mostram que está acima de 90%, seguido por Vale do Itajaí e Foz do Rio Itajaí, com 70%. Demais Meio Oeste, Serra, Planalto Norte e Nordeste registram pouco mais de 57% e 68% de ocupação, respectivamente.

Ocupação das UTI’s Pediátricas

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina / Reprodução

Ocupação de UTI’s adulto tem três regiões acima de 90%

A região de saúde da Foz do Rio Itajaí é a única que registra 100% de ocupação nas Unidades de internação para adultos. Já as regiões da Grande Florianópolis, Planalto Norte e Nordeste estão com ocupação acima 90%.

O Meio Oeste, Serra e Grande Oeste registram dados de ocupação de UTI adulto acima de 80%. O Sul está com a menor porcentagem, mas sem se distanciar dos demais, marcando 75% de ocupação.

Ocupação das UTIs Adulto

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina / Reprodução

Secretaria de Estado da Saúde diz que vai reforçar estrutura hospitalar

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a estrutura hospitalar está sendo reorganizada para acompanhar o aumento da demanda por atendimento pediátrico em todas as regiões.

A Secretaria informou, nesta quarta (15), que renovou, no início de março, os contratos com sete unidades hospitalares da rede estadual.

Conforme a pasta: “está prevista a abertura de mais 10 leitos de UTI Neonatal no Hospital Regional de São José (HRSJ) duplicando o número de leitos de UTI Neo da Unidade”.

Conforme a secretaria, na Grande Florianópolis está sendo providenciada uma ampliação no quadro de pediatras do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG).

“A SES orienta que, nos casos de menor gravidade, as famílias procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que são fundamentais para o pleno funcionamento do SUS, colaborando para a diminuição das filas nas emergências dos hospitais”, escreve em nota a SES.

A pasta apontou que 50% dos atendimentos são pacientes classificados como de baixa prioridade. Assim, a secretaria explica que é importante esclarecer que os hospitais utilizam o protocolo da SES na triagem de classificação de risco, priorizando os atendimentos de maior gravidade.

Tiveram seus contratos renovados os Hospitais:

● Hospital Helmuth Nass, em Biguaçu, com 10 de UTI neonatal.

● Hospital Oase, em Timbó, com 10 de UTI neonatal;

● Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, em Curitibanos, com 5 de UTI neonatal;

● Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, com 6 de UTI pediátrica;

● Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, com 6 de UTI pediátrica;

● Hospital Seara do Bem, em Lages, com 5 de UTI pediátrica;

● Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, com 4 de UTI neonatal.

Com informações: SCC10