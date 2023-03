SC registra 400 casos de dengue em apenas uma semana e 145 municípios estão infestados

A Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) detectou 401 novos casos de dengue no Estado em apenas uma semana, de acordo com o novo boletim epidemiológico sobre a doença divulgado nesta quinta-feira (16).

O número notificações neste ano até então passou de 1330 para 1731 – um aumento de 30%. O boletim considera dados registrados até dia 11 de março. Segundo o órgão, o cenário indica “para um aumento de casos nos próximos dias”.

Comparada à atualização da semana anterior, que leva em conta dados registrados até o último dia 4, o novo boletim mostra um incremento de 2917 novos focos do mosquito Aedes aegypti a mais- um aumento de 17,3%. São 20.046 focos ao todo: como pneus, tonéis, caixas d’água, por exemplo.

Ao todo, 145 municípios de Santa Catarina sofrem com infestação de dengue, detalha a Dive – 21,9% a mais que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando 119 cidades estavam nessa condição. O número se mantém semelhante ao registrado na semana anterior.

A primeira morte por dengue em 2023 no Estado foi confirmada em Florianópolis no último dia 9. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima foi uma mulher, de 34 anos, moradora do bairro Trindade. Outras duas mortes, registradas em Palhoça, são investigadas. As vítimas têm 70 e 67 anos.

Palhoça é o município com a maior taxa de incidência



Os municípios com as maiores taxas de incidência de dengue – dado que leva em conta o tamanho da população – são: Palhoça (com 817 casos e taxa de 345,22), São João do Oeste (6 casos e taxa de 95,44), Coronel Freita (7 casos e 67,94), Joinville (330 casos e 53,4), Florianópolis (199 casos e taxa de 34,66) e Itapema (22 casos e taxa de 28,85).

A prefeitura de Palhoça decretou situação de emergência em saúde pública na última sexta-feira (10), prevendo uma série de ações. A ação foi tomada em “virtude do aumento das internações por complicação da doença nos hospitais da região por pessoas residentes no município”.

“Na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram notificados 9.836 casos suspeitos de dengue no Estado, observa-se um número muito semelhante de notificações no ano de 2023 (9.929), indicando para um aumento de casos nos próximos dias”, destaca a Dive.

“Em relação aos casos confirmados, apesar da diminuição em comparação ao mesmo período do ano passado (5.779 casos de dengue) é necessário cautela quanto a esta tendência, tendo em vista que 4.103 casos permanecem como suspeitos no sistema de notificação”, alerta o órgão.