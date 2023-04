NOVO AMBULATÓRIO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS VISA AMPLIAR NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos, de Lages, completou nesta segunda-feira, 03, a primeira semana de atendimento no novo Ambulatório de Cirurgias Eletivas da unidade. Esse serviço tem por objetivo ampliar o número de procedimentos eletivos, contribuindo para a redução das filas cirúrgicas na Serra Catarinense.

Com o novo ambulatório está sendo possível a abertura de mais vagas nas especialidades de cirurgia geral, vascular, proctologia, cirurgia torácica, ginecologia, cabeça e pescoço, urologia e cirurgia reparadora pós bariátrica. São 200 consultas semanais para especialidades cirúrgicas aos pacientes do município e da região serrana, marcadas pelo sistema de regulação.

O serviço está funcionando no Bloco 1 do hospital desde o dia 27 de março, em espaço reformado e preparado para isso. O local proporciona aos pacientes e acompanhantes o acolhimento e as orientações necessárias durante o processo de consultas, re