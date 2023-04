Saúde estende aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima dos 18 anos

Toda a população catarinense com 18 anos ou mais está apta, a partir de agora, a receber uma dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19. Antes, a recomendação de aplicação valia apenas para as pessoas que fizessem parte de um dos grupos prioritários com 12 anos ou mais. A ampliação segue recomendação do Ministério da Saúde (MS) publicada em Nota Técnica no último dia 24 e tem como objetivo reforçar a proteção contra a doença, ampliando a cobertura vacinal em todo país, a fim de evitar hospitalizações e mortes.

Os pré-requisitos para receber a dose continuam os mesmos; a pessoa precisa ter tomado ao menos duas doses da vacina monovalente (Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Janssen) contra a Covid-19, sendo que a última deve ter sido aplicada com um intervalo mínimo de quatro meses.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Arieli Fialho, esclarece que quem tomou uma ou duas doses de reforço com as vacinas monovalentes também pode receber o reforço com a bivalente, desde que respeite o intervalo mínimo de quatro meses da última dose.

Com a ampliação da vacinação podem tomar uma dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente contra a Covid–19 todas as pessoas abaixo:

população geral com 18 anos ou mais;

pacientes imunocomprometidos, a partir dos 12 anos;

pessoas com comorbidades, a partir dos 12 anos;

população das comunidades indígenas e quilombolas, a partir dos 12 anos;

gestantes e puérperas (mães até 45 dias após o parto), a partir dos 12 anos;

trabalhadores da saúde, a partir dos 12 anos;

pessoas com deficiência permanente, a partir dos 12 anos;

população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade, a partir dos 12 anos;

A Secretaria da Saúde de Santa Catarina (SES) ressalta que a nova recomendação já foi repassada aos 295 municípios catarinenses para que ampliem a vacinação de acordo com as doses disponíveis em estoque. Desta forma, é importante que a população fique atenta às orientações da Secretaria de Saúde da cidade onde mora sobre a liberação da vacina, tendo em vista que cada município pode definir uma estratégia diferente de vacinação.

Doses recebidas e distribuídas

O estado de Santa Catarina recebeu do Ministério da Saúde 823.818 doses da vacina Pfizer bivalente, sendo que a última remessa chegou no dia 27 de março. Deste total, foram distribuídas 671.118 doses, de acordo com a demanda de cada uma das cidades. As demais doses estão armazenadas na Central Estadual da Rede de Frio. Caso haja necessidade, os municípios podem solicitar novas doses ao estado, conforme fluxo já estabelecido, para dar continuidade à vacinação.

“Estamos com uma baixa procura pela vacina bivalente, tanto que os municípios não estavam mais solicitando novas doses ao estado. Com a mudança na recomendação, esperamos que a população volte a procurar as doses para se proteger da Covid-19”, ressalta a gerente de imunização. Até o momento, segundo dados do vacinômetro federal, foram aplicadas somente 254.469 doses da vacina bivalente contra a Covid-19 em Santa Catarina.

A vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 oferece proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron. A população em geral com idade entre 6 meses e 17 anos de idade deve continuar seguindo o esquema de vacinação com a aplicação das doses monovalentes, de acordo com a faixa etária.





Amanda Mariano / Bruna Matos / Patrícia Pozzo , NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde