Santa Catarina teve 3 mil novos casos em uma semana; 147 municípios estão infestados

Santa Catarina registrou 3.154 casos confirmados de dengue na semana de 3 a 8 de maio, de acorda com dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC). O Estado tem quase metade dos seus 295 municípios considerados infestados pelo Aedes Aegypt, sendo 147 no total. Desde o começo do ano, já foram 29 óbitos confirmados pela doença em SC.

O Estado tem 29.082 casos confirmados da doença desde janeiro, com 37.867 focos espalhados em 228 cidades. 26 municípios de SC são classificados como em nível de epidemia de dengue, que ocorre quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes.

Joinville apresenta o maior número de óbitos de dengue em SC, com 11 mortes, além de ter mais casos confirmados da doença, com 7.897. Em seguida, aparecem Palhoça (3.763), São José (2.175), Florianópolis (1.818) e Balneário Camboriú (560).