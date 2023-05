Cepon tem 23 estudos em andamento na área do tratamento do câncer

Considerada de grande importância para o avanço da ciência e o desenvolvimento de tratamentos oncológicos inovadores aos pacientes, a Pesquisa Clínica tem neste 20 de maio uma data internacional de celebração. O Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (Cepon), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Departamento de Ensino e Pesquisa, mantém 23 estudos em desenvolvimento e 257 participantes atendidos. É hoje uma referência para Santa Catarina e para o Brasil no segmento.

De acordo com a médica oncologista Yeni Verônica Nerón, responsável pelo Serviço de Pesquisa Clínica, atualmente são sete estudos com recrutamento aberto, que estão com inclusão de novos pacientes participantes, e 16 em andamento com participantes em acompanhamento.

“Do total de estudos, em dois o Cepon é centro coordenador, ou seja, somos o primeiro centro do Brasil a iniciar o estudo, fazendo a tramitação dos documentos regulatórios com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para depois distribuir para os demais centros no país”, afirma Dra Yeni. De acordo com ela, em dois estudos, o Cepon está entre os destaques por ter incluído mais participantes do que outros Centros no Brasil.

Para o presidente da Fahece, Alvin Laemmel, organização social que faz a gestão do Cepon, o Departamento de Ensino e Pesquisa do Cepon presta um importante serviço para a saúde de Santa Catarina, contribuindo para qualificar o tratamento dos pacientes oncológicos e para o conhecimento no segmento. “É muito importante que tenhamos critérios claros e que o resultado do conhecimento gerado seja patrimônio do Estado, para que possamos contribuir para desenvolver os tratamentos em saúde”, afirma.

Para os pacientes que têm interesse em acompanhar o cadastramento, o Departamento de Pesquisa Clínica do Cepon atende no telefone (48) 3331-1553. Informações sobre estudos abertos também estão disponíveis no Instagram.

Por Secom