Cronograma de vacinação contra gripe no interior de São Joaquim; Confira

O município de São Joaquim, na Serra Catarinense, ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população no Sistema Único de Saúde (SUS), através de uma recomendação do Ministério da Saúde, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação passou a ser a meta dos municípios brasileiros.

Imunizar o maior número possível de habitantes com idade a partir dos seis meses de vida contra a gripe, além dos grupos prioritários de condições de saúde frágeis, antes do começo do inverno, expandindo a cobertura vacinal faz parte da recomendação.

As vacinas utilizadas são trivalentes (H1N1, H3N2 e Influenza), as quais contêm os antígenos purificados de duas cepas do tipo A e uma B. A estratégia de vacinação contra a Influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo.

Saiba quem já pode se vacinar:

● Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

● Trabalhadores da saúde;

● Gestantes e puérperas;

● Professores do ensino básico e superior;

● Idosos com 60 anos ou mais de idade;

● Profissionais das forças de segurança e salvamento;

● Profissionais das Forças Armadas;

● Caminhoneiros;

● Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

● Trabalhadores portuários;

● População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

● Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais: doença respiratória crônica, imunossupressão, doença cardíaca crônica, obesos, doença renal crônica, transplantados, doença hepática crônica, portadores de trissomias, doença neurológica crônica, diabetes;

● Pessoas com deficiência permanente.