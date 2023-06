Jorginho Melo e Carmen Zanotto inauguram nova sede do Cisamures

O governador do Estado Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto oficializaram na noite desta sexta-feira (01), o funcionamento da nova sede do Consórcio de Saúde e Policlínica da Amures (Cisamures). A migração da estrutura da rua Nossa Senhora dos Prazeres, Centro para a avenida Presidente Vargas, 635, bairro Sagrado Coração de Jesus, aconteceu por etapas para não haver interrupção de serviços.

No início de maio, as atividades administrativas do consórcio começaram a ser transferidas. E só no final do mês, os serviços de atendimento médico ocorreram definitivamente. “A nova sede vem com a proposta de melhorar atender aos pacientes e ampliar a oferta de serviços, visto que serão realizadas pequenas cirurgias em parceria com a prefeitura de Lages para atender aos 28 municípios vinculados ao Cisamures”, disse a diretora executiva do Cisamures, Beatriz Bleyer Rodrigues.

A nova estrutura está dotada de acessibilidade a todos os consultórios e salas de exames. Assim como mais espaço para estacionamento e área exclusiva para embarque e desembarque de pacientes. Segundo Beatriz Rodrigues, estão ativos atualmente mais de 200 contratos de prestação de serviços para atender a população da região.

A presidente do Cisamures, prefeita de Vargem Milena Andersen Lopes agradeceu o governador por prestigiar o evento e falou da importância do atendimento humanizado pelo Consórcio. “Acima da estrutura física, o bom atendimento e a prestação de serviços são de qualidade são condicionantes que não abrimos mão”, declarou Milena Lopes.

Para o presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, o consórcio se consolida como um dos braços fortes do associativismo dos prefeitos. “Os municípios não se enxergam sem os serviços do consórcio. Ele representa mais atendimentos com menor custo. É reconhecidamente, um modelo de gestão e eficiência”, disse Giovani Nunes.

O governador Jorginho Melo enfatizou que a parceria com os médicos na prestação dos serviços é prioridade. “O governo é parceiro de ações como essa feita aqui em Lages. Uma união das prefeituras em prol da saúde dos catarinenses. Essa estrutura vai permitir que os pacientes recebam atendimento médico especializado na região onde moram”, disse Jorginho Mello.

Carmen Zanotto disse que a nova estrutura do Cisamures é fruto da união de esforços para garantir o atendimento SUS para a população dos pequenos municípios e que estão distantes da capital. E citou ser importante este tipo de parceria com os 295 secretários municipais de saúde.

Com a proposta de agregar mais serviços, o Cisamures começa inclusive a flexibilizar horários, com atendimento após as 18 horas e realização de mutirão aos sábados. Mas isso só está sendo possível com apoio de pessoas como a deputada federal Carmen Zanotto, que destinou muitos recursos para ajudar a implantar serviços atender as demandas reprimidas da região.

Como único consórcio de saúde com serviço de policlínica de Santa Catarina, o Cisamures inova mais uma vez. Prestigiaram também a solenidade, a vice-governadora Marilisa Boehm, os deputados estaduais Marcius Machado, Mário Motta, Lucas Neves e Nilson Berlanda, bem com todos os prefeitos da Amures.









Fonte: Amures