Dicas para aumentar imunidade e proteger a saúde durante onda de calor que afeta todo o País

Com a chegada de onda de calor que atinge todo o Brasil, a população deve ficar alerta com a saúde. Isso porque as mudanças bruscas de temperatura afetam a imunidade e podem até mesmo causar doenças.

De acordo com Michelle Miwa, nutricionista na Vitafor Nutrientes, a desidratação traz inúmeros riscos à saúde.

“Pele seca, menor produção de urina, suor, lágrimas e aceleração dos batimentos cardíacos são alguns deles. Em casos mais graves, a respiração fica acelerada e a pressão mais baixa, podendo gerar confusão mental, desmaios e até convulsões”, explica.

Quem trabalha em ambientes com ar condicionado ou costuma usar o aparelho em casa deve ter cuidado redobrado. Segundo a especialista, o choque entre o calor extremo e o ar gelado pode desencadear crises alérgicas e piorar o ressecamento da pele e mucosas. Por isso, evitar o ar em temperaturas muito baixas pode ser crucial.

Para evitar problemas, ela dá algumas dicas:

Hidratação adequada: em dias quentes, a hidratação é crucial. Consumir água regularmente é essencial para evitar a desidratação. Água de coco e água saborizada com frutas e ervas são opções refrescantes.

em dias quentes, a hidratação é crucial. Consumir água regularmente é essencial para evitar a desidratação. Água de coco e água saborizada com frutas e ervas são opções refrescantes. Alimentação leve e hidratante: opte por alimentos leves e ricos em água como melancia, alface, abacaxi e pepino. Esses alimentos ajudam na hidratação e fornecem nutrientes importantes para a imunidade.

opte por alimentos leves e ricos em água como melancia, alface, abacaxi e pepino. Esses alimentos ajudam na hidratação e fornecem nutrientes importantes para a imunidade. Suplementos para imunidade: a nutricionista recomenda suplementos com própolis, que possui propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias; com cúrcuma, que combate a inflamação e age como antioxidante; e em casos de imunidade comprometida, suplementações com colostro bovino, lactoferrina e zinco, para acelerar a recuperação.

Além disso, Michelle Miwa destaca que evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h é essencial, assim como reduzir o consumo de bebidas diuréticas e o sal em excesso para evitar a desidratação e o inchaço.

Quando se trata da saúde da pele, a nutricionista enfatiza a importância de alimentos ricos em vitamina C como frutas cítricas, biotina (presente em cogumelos e sementes) e antioxidantes, encontrados em frutas vermelhas.

Responsável técnica: Camila Pia Delgado

Com informações: G1