Hospital é atingido por incêndio e mais de 50 pacientes são removidos em Porto Alegre; pânico

O Hospital Independência, que fica no bairro Agronomia, em Porto Alegre, foi atingido por um incêndio na noite desta segunda-feira (11). O fogo começou no prédio que fica anexo ao principal, que abriga as unidades de internação 4 e 5. Não há feridos.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 58 pessoas, entre pacientes e funcionários, deixaram o local. Alguns dos pacientes, que estavam em macas, foram colocados ainda nas camas em via pública até que fosse possível retornar com segurança às áreas não atingidas do hospital.

Dentro do prédio principal ficaram cinco pacientes que estavam intubados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O local não correu risco de incêndio e a retirada dos pacientes poderia colocá-los em risco.

Os pacientes foram acompanhados por equipes médicas. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que a central de regulação do município foi mobilizada para providenciar as vagas.

Após incêndio, pacientes do Hospital Independência são transferidos em Porto Alegre

Os pacientes que precisaram ser evacuados do Hospital Independência na noite desta segunda-feira estão sendo transferidos para outras instituições hospitalares em Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 40 pacientes foram retirados por um incêndio na ala de tratamento.

Agora, a pasta trabalha para recolocá-los em novos lugares depois do fogo ter sido controlado. “Os pacientes mais críticos já foram removidos para outros hospitais como Hospital Pronto Socorro, Cristo Redentor e Santa Casa”, explicou o secretário de Saúde, Fernando Ritter. “Estamos levando para os hospitais conforme a situação dos pacientes”, acrescentou.

Em nota no final da noite, a prefeitura de Porto Alegre comunicou que os pacientes de casos menos graves foram enviados para os hospitais Vila Nova, Conceição, Presidente Vargas, PUC, Divina Providência e UPA Moacyr Scliar.

O diretor do hospital, Angelo Giugliani Chaves, explicou que as chamas não afetaram “o bloco cirúrgico e nem a parte principal do hospital”. “Alguns pacientes que teriam alta na terça-feira, nós avaliamos, e liberamos”.