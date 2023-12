“Médico Cinderela” para melhor atender as demandas noturnas é implantado pela Prefeitura de São Joaquim

Iniciativa inovadora: visando melhorar o atendimento de saúde noturno, São Joaquim acaba de adotar o “Médico Cinderela”. A proposta visa atender à crescente demanda que surge após as 7 horas, quando muitos residentes retornam do trabalho e enfrentam dificuldades em encontrar atendimento médico. A Parceria será entre o Hospital de São Joaquim e a Prefeitura, que visa otimizar os atendimentos.

A ideia por trás do “Médico Cinderela” é proporcionar atendimento médico eficiente até a meia-noite, aliviando a pressão sobre o hospital durante as horas de pico. Este novo modelo surge em resposta aos desafios enfrentados pela comunidade local, que muitas vezes se via aguardando longos períodos no hospital, especialmente durante emergências.

Segundo José Teodoro Amaral, esse projeto vai ajudar muito nas consultas para quem precisa e dar um folego na emergência do Hospital de São Joaquim. “Analisamos a situação e percebemos que, muitas vezes, as emergências tardias acabam sobrecarregando o sistema. O ‘Médico Cinderela’ atuará para lidar com as demandas crescentes durante essas horas críticas.” Explica.

A necessidade desse novo modelo ficou evidente em eventos recentes, como o acidente de carro que resultou em quatro feridos. Os pacientes, ao chegarem ao hospital por volta das 7 horas, enfrentaram uma espera significativa antes de receberem atendimento. Se o “Médico Cinderela” estivesse disponível, a espera poderia ter sido reduzida significativamente.

Esse serviço não apenas agilizará o atendimento durante as horas noturnas, mas também aliviará a pressão sobre o sistema de saúde local, proporcionando um fluxo mais suave de pacientes. Com os postos de saúde atendendo durante o dia, a implementação do “Médico Cinderela” visa atender às demandas específicas do horário noturno, quando a procura pelo atendimento médico é mais intensa.

Os vereadores de São Joaquim aprovaram o projeto que vai dar uma melhora significativa para saúde de São Joaquim. Essa iniciativa demonstra o comprometimento da cidade em encontrar soluções criativas para atender às necessidades específicas de sua população, destacando São Joaquim como uma referência em inovação na área da saúde.