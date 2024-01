Secretaria da Saúde expande tratamento para AVC em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) anuncia a ampliação do acesso ao tratamento emergencial para Acidente Vascular Cerebral (AVC) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Santa Catarina. A habilitação estadual para a realização da Trombectomia Mecânica em casos agudos foi aprovada, abrindo caminho para a expansão do serviço em diversas regiões do estado.

Quando o assunto é AVC, o diagnóstico e o tratamento rápidos são essenciais para minimizar os danos e melhorar as chances de recuperação. Dessa forma, a trombectomia mecânica é um procedimento realizado para desobstruir o fluxo sanguíneo cerebral por meio de cateteres. A intervenção é recomendada em situações em que os sintomas se manifestem dentro de uma janela crítica de 8 a 24 horas.

Atualmente, o procedimento é realizado via SUS nos Hospitais São José, em Joinville, e Celso Ramos, em Florianópolis. Com a recente conquista da SES, o tratamento será integrado ao Plano da Rede Estadual de Atenção em Alta Complexidade em Neurologia de Santa Catarina, o que implicará em uma reorganização de fluxos e serviços, possibilitando que novos hospitais do Estado se habilitem para a realização do procedimento.

“Estamos ampliando o número de serviços e possibilitando o acesso a novos tratamentos pelo SUS em outras regiões do Estado. Desta forma, seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos descentralizando os procedimentos e garantindo uma melhor assistência aos pacientes”, ressalta a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

A habilitação estadual dos hospitais parceiros seguirá as regras estabelecidas na Deliberação CIB n° 756/2023, publicada na última quarta-feira, 03, na edição ordinária do Diário Oficial do Estado (DOE). O pagamento pelos serviços será calculado com base na produção apresentada nos sistemas de informação, até a habilitação definitiva do Ministério da Saúde.

Secretaria de Estado da Saúde