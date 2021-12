Um caminhão carregado com caixas de leite tombou no início da manhã desta terça-feira (7) na BR-282, km 163, próximo do município de Bocaina do Sul, localizado na Serra Catarinense.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 10h20, o veículo seguia tombado e sem previsão de liberação da pista.

Com informações NDMais