Três pessoas ficam feridas após saída de pista e capotamento na SC-114 em São Joaquim

Uma saída de pista seguida de capotamento deixou três pessoas levemente feridas no início da madrugada deste sábado, 1º, na SC-114 em São Joaquim, na Serra Catarinense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 01h da manhã até a SC-114 no sentido São Joaquim/Lages, para atender a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um VW Gol com três ocupantes, todos fora do veículo às margens da pista de rolamento.



Foi iniciado o atendimento às vítimas, sendo três homens, dois deles estavam deambulando pelo local e apresentavam apenas escoriações. Já a terceira vítima, que era carona do veículo, apresentava sinais vitais estáveis e tinha um ferimento abrasivo na região posterior lombar, referindo dores na região lombar da coluna vertebral, dor na lateral direita do tórax (possível fratura de arcos costais) e referindo dores nos quadrantes superior e inferior direito do abdômen.

Todas as vítimas foram conduzidas ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliações médicas.

Fonte: Corpo de Bombeiros