Homem fica ferido após colisão de carro em caminhão na BR-282 em Bom Retiro

Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-282 em Bom Retiro, na Serra Catarinense, no final da noite de ontem, sábado (15). A colisão envolveu um caminhão Volvo 540 e um Fiat Uno.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 23h30 até o km-120 da BR-282, para atender a ocorrência de colisão entre carro e caminhão. No local, constatado a natureza da mesma, foi encontrado uma vítima, o condutor do Fiat Uno, o qual foi atendido pela equipe do Samu, sendo que o mesmo foi conduzido ao hospital de Bom Retiro, e posteriormente transferido ao HNSP, em Lages, devido a gravidade. Já o condutor do caminhão Volvo 540, nada sofreu e não necessitou ser conduzido.

A guarnição realizou a limpeza da pista e aguardou a chegada da PRF que assumiu a ocorrência.

Com informações: Lages Diário e Corpo de bombeiros