Jovem é agredido, foge, mas acaba capotando carro na Serra Catarinense

Vítima, de 27 anos, apresentava ferimentos na região da cabeça, e que segundo ele, foram originados das agressões e não do acidente.

Um jovem perdeu o controle do veículo que conduzia e capotou na manhã deste domingo (16) na avenida das Torres, no bairro Guarujá, na zona Norte de Lages, na Serra Catarinense, após fugir de agressores.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 08h40 até o loteamento Cristo Rei que fica localizado no bairro Guarujá, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, constataram um veículo capotado sobre a via, e o condutor do mesmo já sentado às margens da via, consciente e orientado, e apresentando ferimentos no crânio.

De acordo com o relato do condutor, de 27 anos, o mesmo informou que os ferimentos foram originados por uma agressão realizada antes de entrar no veículo, para fugir dos agressores, sendo que após conseguir sair, acabou perdendo o controle do veículo, capotando ficando lateralizado no meio da via.

A vítima conduzia um Citröen C4 sedan, de cor branca, placa Mercosul, o qual estava com o para-brisa danificado.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os demais procedimentos cabíveis.

Com informações Lages Diário