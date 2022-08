Taxistas de sete municípios da Serra Catarinense receberão auxílio de R$6 mil

Na serra catarinense taxistas de sete municípios estão recebendo o auxílio Brasil, um programa do Governo Federal para o enfrentamento de emergência decorrente da elevação dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados. As duas primeiras parcelas já foram depositadas, totalizando R$4 mil. Até o final do ano, serão repassados os R$2 mil restantes.

Lages possui 115 taxistas, divididos em 37 pontos entre o centro e bairros. Segundo Orlando Moreira, presidente do sindicato dos Taxistas em Lages, cerca de 90% estão aptos a receber o benefício. Até o último repasse, 80 taxistas já foram beneficiados. Na região, São Joaquim 16 taxistas receberam as duas primeiras parcelas, Otacílio Costa, 10, Urubici 9, Anita Garibaldi 3, Bocaina do Sul e São José do Cerrito um cada.

Tem direito o taxista que possui alvará em seu nome. O motorista auxiliar não recebe o valor. A lista dos beneficiários é enviada pela prefeitura de cada município ao Ministério do Trabalho e Previdência. A lista para a terceira e última etapa, deverá ser enviada até dia 11 de setembro. Os valores serão creditados em conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Para receber, não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito. Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos ora depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional.

Imagem: TJ/SC