Homem morre carbonizado em incêndio na residência no interior de Painel

Um homem de 39 anos de idade morreu carbonizado na madrugada desta terça-feira,27, em um incêndio que consumiu a residência em que ele estava, no interior de Painel.



Equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Lages se deslocou até a localidade de Curral Falso, para atender a ocorrência.

Uma casa de madeira foi totalmente consumida pelo fogo. durante o trabalho de rescaldo, os bombeiros encontraram o corpo da vítima fatal. De acordo com informações, o homem seria Sidnei Melo de Liz. Ele era o único morador da casa.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Cientifica também foram acionadas para o registro da ocorrência e para o trabalho de perícia. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

O corpo do homem foi encaminhado para exame de necropsia, no IML, em Lages.

Com informações: Corpo de bombeiros