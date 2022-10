Capão Alto é o primeiro município da Serra Catarinense a pagar novo piso salarial da enfermagem

Atendendo pedido do Sindicato dos Servidores Municipais, Capão Alto é o primeiro município da Serra Catarinense a pagar o piso nacional da enfermagem.

O prefeito do município, Tito Freitas, enviou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei fixando o piso de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem devem receber R$ 3.300, já os auxiliares de enfermagem vão receber R$ 2.375.

De acordo com informações da administração municipal, o reajuste salarial da categoria estará na próxima folha de pagamento.

Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

No mês passado, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram para manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. Assim, não garante o pagamento do piso salarial em hospitais privados e filantrópicos. Já o SUS, tem até o ano que vem para ajustar o orçamento.

Com informações: SCC