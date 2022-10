Serra Catarinense chama atenção de peregrino que viaja a pé pelo país em busca de nova filosofia de vida

Todo o conhecimento adquirido e impressões dos lugares por onde passa, ele leva para dentro das salas de aula. Nas suas palestras, enriquecidas com fotos e vídeos, aborda o resgate do ser humano e conscientização sobre o valor da vida e não à violência.

Todo o conhecimento adquirido e impressões dos lugares por onde passa, ele leva para dentro das salas de aula. Nas suas palestras, enriquecidas com fotos e vídeos, aborda o resgate do ser humano e conscientização sobre o valor da vida e não à violência

Por onde passa, ele registra tudo. Paisagens, pessoas, comportamentos, cultura e a história de cada lugar que o acolhe. Depois de conhecer mais de 2.400 municípios circulando pelo país em duas rodas, na sua bike fiel companheira, um cantinho especial deste Brasil imenso chamou sua atenção. O peregrino José Maria Paranhos se encantou com a beleza e peculiaridades da Serra Catarinense. Desta vez o caminho está sendo percorrido a pé.

Ele passou por Lages nesta semana, foi recebido pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e segue seu percurso pelas terras frias do Sul. Por aqui conheceu os principais pontos turísticos e históricos da cidade. Tudo foi registrado e fará parte de um livro que um dia pretende escrever. “Ficamos muito felizes em poder receber gente de todo canto que se interessa por nossas riquezas naturais e históricas. Tenho certeza que nossa região será uma das mais belas por onde ele já passou e irá passar. Cada vez mais recebemos visitantes de muito longe, que se encantam depois de chegar aqui”, destaca o secretário Álvaro Mondadori (Joinha).

A Serra Catarinense era a única região do interior do país que o peregrino ainda não tinha conhecido e muitos lhe apontavam sobre as belezas naturais. As serras do Rio do Rastro e do Corvo Branco o impressionaram. “Simplesmente fantástico, as paisagens são incríveis. De Santa Catarina tinha conhecido apenas a parte litorânea, mas meu projeto é também desbravar o interior do Brasil. Muitos atletas e aventureiros me cobravam como ainda não tinha passado pelas famosas serras do Rio do Rastro e Corvo Branco, e hoje estou aqui”, comenta. Depois de Lages, seguirá para Capão Alto e Anita Garibaldi, depois o objetivo é conhecer a região Oeste do Estado.

Como tudo começou

Aos 54 anos, há pelo menos 20, José Maria Paranhos, natural de Uruguaiana (RS), firmou um novo propósito de vida. Tudo começou com um projeto de largar tudo e percorrer o país junto com seu irmão, este de bicicleta e José com a peregrinação a pé. Mas, faltando apenas três meses para o início da jornada, uma tragédia separou os dois sonhos. “Infelizmente meu irmão foi assassinado em um assalto em Porto Alegre e precisei iniciar e concluir nosso projeto sozinho. Meu objetivo é conhecer o sistema e a realidade de um país chamado Brasil e levar para as pessoas a conscientização”, conta.

A primeira fase foi concluída pedalando, honrando o que seria cumprido por seu irmão, com início no ano de 1994. Ele passou por todo o território brasileiro, conhecendo os 26 Estados e o Distrito Federale cerca de 2.480 cidades. Tudo é documentado através de declarações de órgãos como a prefeitura, instituições militares e igreja católica, que são procuradas por ele assim que chega a cada município.

Depois de um tempo de descanso, mas sem voltar para sua terra natal, iniciou a jornada a pé, cumprindo a sua parte do projeto, passando pelas mesmas regiões que percorreu de bicicleta. A intenção é conhecer o máximo de lugares possíveis, independente do tempo que levar. Para se manter, conta com o apoio dos órgãos públicos e também vende chocolates, batendo na porta de empresários, lojistas e a população, mostrando seus registros e contando sua história.

Todo o conhecimento adquirido e impressões dos lugares por onde passa, ele leva para dentro das salas de aula. Nas suas palestras, enriquecidas com fotos e vídeos de cada lugar visitado, aborda temas como o resgate do ser humano e conscientização sobre o valor da vida e não à violência. “A justiça que busco pelo meu irmão não é com armas nas mãos, mas em cima de uma bicicleta e com meus passos, levando uma nova filosofia de vida para as pessoas e para as crianças, podendo conhecer meu país e buscando nossas verdades”, diz.

Texto: Aline Tives

Fotos: Henrique Beling e Toninho Vieira