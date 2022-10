Cabo rompe e balsa com passageiros fica à deriva na Serra Catarinense

Na manhã desta terça-feira (25), cinco passageiros, incluindo crianças, de uma balsa na localidade do Cerro, que faz divisa com as cidades de Ponte Alta e Correia Pinto, viveram momentos de tensão. Isso porque o cabo que fixava a balsa rompeu e deixou que a estrutura descesse aproximadamente 300 metros da margem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou até o local a balsa já estava estabilizada e ancorada em árvores próximas.

Realizado o atendimento, cinco pessoas que estavam sendo transportadas foram retiradas de barco para a margem.