Homem morre e uma pessoa fica ferida após carro cair de ribanceira na Serra Catarinense

Um homem de 50 anos morreu e uma pessoa ficou ferida, após o carro em que estavam sair da pista e capotar em uma ribanceira. O acidente de trânsito aconteceu na noite desta terça-feira (11), na BR-282, localidade de Salto dos Marianos em São José do Cerrito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, o veículo uma Mitsubishi L200 de cor preta, estava capotado em um banhado, com as rodas para cima. O caroneiro, foi retirado com vida pela equipe do SAMU de São José do Cerrito que encaminhou a vítima ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

A vítima fatal, conduzia o veículo e foi retirada das ferragens após 3hs de resgate devido ao terreno ser um banhado. O corpo ficou sob os cuidados da Polícia Científica.



Fonte: SBTSCC e 5BBM