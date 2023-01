Vândalo invade escola, quebra equipamentos e foge em São Joaquim

Uma escola do município de São Joaquim, na Serra Catarinense, foi alvo de uma ação de vandalismo na manhã dessa quarta-feira (25). Uma câmera de monitoramento gravou o momento que o homem invade a unidade, quebra equipamentos e foge do local.

A Polícia Militar informou que recebeu a denúncia por volta das 19h33min do dia do crime. Aos policiais, a diretora informou que o vigia da escola relatou que a unidade estava revirada e com algumas portas quebradas. Segundo a corporação, o pátio de entrada, a porta das salas, o almoxarifado e a secretaria estavam arrombadas, e as salas estavam vandalizadas.

A guarnição realizou varredura no local, e constatou uma janela quebrada na sala de aula com uma pedra no chão, que poderia ter sido utilizada para adentrar no local. Pelos relatos aos policiais, nada foi furtado