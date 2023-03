Recém-nascido se engasga em Lages e é salvo por bombeiros

Por volta das 21h30 do último domingo (26), a família de um recém-nascido fez uma chamada desesperada ao Corpo de Bombeiros, alegando que o bebê de 30 dias havia se engasgado com leite materno. Mesmo com as orientações dos profissionais, a família não obteve sucesso nas manobras indicadas e foram até o batalhão em busca de ajuda, sem esperar a chegada do SAMU.

Ao chegar no quartel, o bebê ainda desacordado foi entregue a um dos integrantes do Corpo de Bombeiros que se encontrava no local. Após constatado o OVACE (Obstrução de Vias Aéreas por Corpos Estranhos), foi realizada prontamente as manobras para desengasgar a criança.

Após o salvamento, o bebê foi avaliado pela médica do SAMU, que orientou adequadamente a família e realizou o encaminhamento para UPA.