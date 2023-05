Aeroporto do Planalto Serrano recebe certificação de equipamento que garante regularidade na operação

O Aeroporto Regional do Planalto Serrano – Correia Pinto recebeu uma certificação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) que elimina as restrições para operação de aeronaves a jato na cabeceira 27 e elevará o índice de regularidade das operações aéreas no aeroporto. A autorização libera a operação do sistema de luzes indicadoras da trajetória de aproximação (PAPI).

“Entre projeto e execução dos trabalhos foram investidos R$ 450 mil com recursos do Estado”, afirma o diretor de Integração de Modais da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF), Ivan Amaral.

“A cabeceira 9 já tinha o sistema de luzes indicadoras, mas quando o vento era propício para aproximação pela cabeceira 27 não era possível o pouso, levando a aeronave para outros aeroportos. Agora a regularidade será integral”, completa o gerente de Aeroportos da SPAF, George Francisco Picinato.

Sistema de luzes indicadoras da trajetória de aproximação (PAPI) foi instalado na cabeceira do Aeroporto

O aeroporto de Correia Pinto atende a região do Planalto Serrano, Meio-Oeste e Alto Vale do Itajaí e tem um voo diário da Azul para Viracopos

O Decea é uma organização do Comando da Aeronáutica, ligada do Ministério da Defesa, e que tem entre suas finalidades o planejamento, o gerenciamento e o controle das atividades relacionadas com o controle do espaço aéreo, com a proteção ao voo, com o serviço de busca e salvamento e com as telecomunicações.