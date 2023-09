PMRv flagra mais de 10 caminhões com excesso de peso na Serra Catarinense

O Posto-10 da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou a ‘Operação Fiscalização de Peso’ durante a noite desta última quinta-feira, dia 31, seguindo pela madrugada desta sexta-feira, dia 1°, na Serra Catarinense. Dos 16 caminhões fiscalizados, 14 apresentaram excesso de peso, totalizando 142.705 kg acima do limite legal. A ação foi realizada na SC-114 que liga Lages a São Joaquim.

Em frente do Posto-10, no KM 248,5, foi registrado que em um único caminhão resultou em mais de 19.000 kg acima do limite legal. Sendo que o mesmo veículo já havia sido fiscalizado na última quarta-feira, dia 30, e apresentado praticamente a mesma pesagem, somando mais de 38.000kg, nas duas fiscalizações.

Segundo a PMRv, o excesso de peso configura infração de trânsito, oferecendo maior risco de acidentes, e também danificando o pavimento.

Fonte: 10° Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel