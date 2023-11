Após fortes chuvas a Rodovia SC 110 entre Urubici e São Joaquim totalmente interditada

A Rodovia SC 110, no trecho que compreende o quilômetro 380,500 entre as cidades de Urubici e São Joaquim, encontra-se completamente interditada devido aos estragos causados pelas intensas chuvas que assolaram a região. A medida foi adotada em virtude de múltiplas quedas de barreira registradas nas últimas semanas, aumentando o risco iminente de novos deslizamentos.

Autoridades locais, em especial a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), estão monitorando de perto a situação e realizarão atualizações ao longo do dia, mantendo a população informada sobre as condições da rodovia e as ações em andamento para a sua reabertura.

O trecho afetado tem sido alvo constante de preocupações devido à instabilidade do solo decorrente das fortes chuvas sazonais. As quedas de barreira registradas recentemente comprometeram significativamente a segurança da via, tornando imperativa a interdição para evitar incidentes graves.

A previsão é de que equipes de manutenção estejam mobilizadas para realizar avaliações constantes da área afetada e para a execução de obras emergenciais, se necessário.

A interdição da Rodovia SC 110 impacta diretamente o fluxo de veículos e o transporte na região, gerando preocupações quanto à mobilidade. As autoridades solicitam a compreensão da comunidade local e dos viajantes, ressaltando que a medida é essencial para garantir a segurança de todos.

A equipe da PMRV permanecerá ativa no monitoramento da situação e divulgará informações relevantes conforme a evolução dos trabalhos. A população é encorajada a acompanhar os canais oficiais de comunicação e a adotar medidas preventivas diante das condições climáticas adversas.