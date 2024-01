Polícia Militar Ambiental realiza abordagens em festa de Santa Isabel

No último fim de semana, de 12 e 14 de janeiro, a Polícia Militar Ambiental (PMA) intensificou os patrulhamentos, fiscalizações e abordagens policiais aos arredores do Parque Nenzo Sá do município de São Joaquim, tendo em vista a realização da 57ª Festa Tradicionalista do Centro de Tradições Gaúchas Mangueira.

O referido evento é um dos mais aguardados da tradição gaúcha na Serra Catarinense e com objetivo de garantir a segurança de todos a PMA intensificou as abordagens e fiscalizações ambientais nas redondezas do parque.

