Serra do Rio do Rastro supera as expectativas e entra no Calendário Esportivo do Brasil

Provas de corrida e ciclismo reuniram 1500 atletas no fim de semana em SC

“Eu sou um guardião da Rio do Rastro Marathon”. Essa foi a frase mais ouvida no fim de semana, 02 e 03 de outubro, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Foi no topo de uma das estradas mais lindas do mundo que 1500 atletas cruzaram a linha de chegada nos 25km e 42km de corrida e 40km de ciclismo. Depois de vencer as 284 curvas e os mistérios da Serra do Rio Rastro os 1500 participantes proporcionaram ao público chegadas emocionantes, com muita festa e homenagens.

A prova dos 25km largou em frente à Prefeitura de Lauro Müller, e menos de duas horas depois, a Rio do Rastro Marathon já tinha o primeiro campeão. Vinícius Bernardon completou a prova em 1h53m12s. “Eu larguei consciente que a serra seria difícil e pensei em todos que me apoiaram, minha equipe, minha esposa e meu grande parceiro do dia, meu pai. Eu pedi pra Santa me trazer até aqui, e ela me trouxe com segurança e força, mas eu não esperava fazer esse tempo. Essa serra tem algo especial pra mim”, falou emocionado o atleta de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que no dia seguinte participou também dos 42km e conquistou o terceiro lugar da prova.

No feminino quem fez história foi Letícia Saltori, de Curitiba, no Paraná. A atleta chegou muito aplaudida pelo público. “Nossa, foi osso”, disse sorrindo a campeã ao cruzar o pórtico da Rio do Rastro Marathon com 2h16m43s. “A serra estava linda, valeu a pena cada km, e ser recebida com sol é bom demais, e também com essa torcida né? Aqui não tem como não se apaixonar. É um misto de amor e ódio, mas a gente se apaixona e no final quer casar com ela”. A treinadora de corrida contou ainda que conseguiu manter o ritmo do início ao fim sem precisar caminhar. “Quem já passou pela serra, seja de carro, correndo ou pedalando sabe que não é fácil. A gente não pode ir contra a natureza e se ela permitir, tá permitido, e hoje ela permitiu”.

CAMPEÕES DA MARATONA DE ESTRADA MAIS DIFÍCIL DO BRASIL

Entre as mulheres a primeira a completar a maratona foi Juliana Stolarski Uavnizack, de Orleans. “Foi bem difícil, bastante vento nos últimos 5km, praticamente impossível de subir correndo, mas com calma e paciência eu consegui. Eu não esperava a vitória hoje. Estou muito feliz”, relatou a primeira Guardiã dos 42km da Rio do Rastro Marathon.

VENCEDORES DOS 40KM DE CICLISMO SERRA ACIMA

As provas de ciclismo aconteceram no sábado, logo depois dos 25km de corrida. Os atletas também começaram o desafio no ponto turístico de Orleans, em frente ao paredão com as esculturas feitas por um artista da cidade. Nos 40km de estrada os vencedores foram Inaiane Garcia, que cruzou o pórtico depois de 2h04m45s e Alan Andrade Firmiano, de Orleans, com o tempo de 1h38m15s. “Pra mim foi especial. A prova já foi definida praticamente no primeiro Km quando consegui sair em uma fuga com mais um atleta de Orleans, Joel Orbem, e mantivemos um ritmo forte juntos até o Km 30 aproximadamente, até que consegui me destacar e entrar na parte mais dura da serra com uma certa vantagem e manter até a linha de chegada. Fiquei muito feliz com o resultado e desempenho. Estou vindo de uma sequência de provas e isso me ajudou muito como preparação para a prova”, contou o ciclista que costuma treinar com frequência na Serra do Rio do Rastro.

Já nos 40km de MTB os campeões foram Fernando Luciano Vieira, de Lauro Müller passando pela linha de chegada com 1h54m49s e Belén Luz, de Balneário Camboriú com 2h03m51s, que subiu pedalando a Serra pela quarta vez. “A Serra do Rio do Rastro sempre é um desafio duro, exige um preparo físico e mental, porque a gente sobe o tempo inteiro, além de lutar contra o fator surpresa que a natureza nos prepara. A gente nunca sabe o que vai encontrar. Amo a energia da montanha, me sinto conectada com Deus e a natureza. Essa prova foi uma das mais difíceis que eu já fiz por conta da altimetria acumulada e a distância. Eu não esperava ser a primeira mulher de MTB a chegar ao topo da serra e foi muita emoção cruzar a linha de chegada”, disse a ciclista.

RIO DO RASTRO MARATHON NO CALENDÁRIO DE PROVAS DO BRASIL

Para a Corre Brasil e o Mountain Do, organizadoras da Rio do Rastro Marathon os dois dias de provas foram a consagração de uma ideia que surgiu na metade de 2020, em plena pandemia. “A frase pode até parecer clichê, mas ela é verdadeira. Nosso sentimento é de missão cumprida. Não temos dúvida que precisamos melhorar em alguns pontos, mas com feedback dos atletas, ou melhor, dos guardiões, conseguimos entregar um evento memorável e que veio para fazer história. Agora é a fase de analisar, ouvir novamente nosso cliente, a comunidade e em 2022 fazer a Rio do Rastro Marathon ainda mais incrível. Fica nosso agradecimento a todos que confiaram em nós e saibam que nossa intenção é sempre proporcionar a melhor experiência. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, apoiadores e a comunidade local que estiveram com a gente nesse evento, ” relata Mariana Neves, coordenadora de eventos da Corre Brasil.

A segunda edição do evento já tem data marcada. Será nos dias 14 e 15 de maio de 2022. A Corre Brasil e o Mountain Do começam desde já a trabalhar nos preparativos da prova que definitivamente entrou para o calendário esportivo dos atletas que terão mais uma vez o cenário exuberante e misterioso da Serra do Rio do Rastro para desbravar e se desafiar.

“A serra é mística, um percurso que te suga fisicamente. Aquela natureza você não consegue contemplar muito, mas você vai sentindo uma atmosfera tão diferente, tão gostosa, que se estimula a fazer mais força e não se entregar a ela. É um duelo particular entre atleta e serra. Concluir a maratona mais difícil o Brasil foi uma vitória para cada um que esteve lá, e eu tive a felicidade de concluir e ser o campeão da prova. Prova que marca a minha vida”, finaliza Alan Frank, campeão dos 42km.

Por Sabine Weiler – Assessora de Imprensa Corre Brasil