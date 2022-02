A Serra do Rio do Rastro, conhecida como a estrada mais espetacular do mundo e a paisagem magnífica do Cânion do Funil foram o cenário perfeito para a gravação de um vídeo comercial da Yamaha, nesta última semana.

Não se há muita informação sobre o conteúdo, mas os bonjardinenses viram de perto as motos de trilha, rally e até uma máquina da moto velocidade desfilarem num dos cenários mais incríveis do mundo! Todos ansiosos para observarem na telinha o resultado deste fantástico trabalho.