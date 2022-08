Maior evento de corrida de subida do país abre inscrições para a segunda etapa do ano a ser realizada em Santa Catarina.

A tribo de lendários atletas retorna ao templo onde começou a saga da maior corrida de subida do país. A segunda etapa da Claro Uphill Marathon 2022 será realizada nos dias 2 a 4 de setembro na espetacular Serra do Rio do Rastro, cartão-postal de Santa Catarina, onde a prova iniciou sua trajetória em 2013.

A novidade deste ano será a inclusão das provas de 5 km e 10 km, categorias que são indicadas para os corredores que querem encarar pela primeira vez o desafio da corrida de subida ou para os chamados “ninja runners”, atletas mais experientes, que utilizam as distâncias mais curtas como preparação para as provas mais exigentes de 25 km, 42 km, 67 km e 82 km.

Para participar das distâncias maiores, os corredores precisam participar de uma seleção feita com sistema de loteria, pela proprietária do evento, a X3M Entretenimento, a partir de sorteios dos candidatos interessados. As inscrições para as provas de 5 km (R$ 20) e 10 km (R$ 80) já estão abertas e podem ser feitas no site do evento – https://uphillmarathon.com.br/serra-do-rio-do-rastro/.

Depois de movimentar cerca de 2,5 mil atletas na edição anterior, na Serra dos Órgãos (RJ), a Claro Uphill Marathon levará cerca de 3 mil corredores para subidas íngremes de até 1.500 metros e curvas fechadas da Serra do Rio do Rastro. No trecho da rodovia federal SC-390, entre as cidades de Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, os participantes vão se deparar com mirantes incríveis, penhascos, montanhas, e passarão por outras atrações como cânions (Ronda, Funil e Laranjeiras), a Cascata da Barrinha e a Usina Eólica, que se destacam nesta interligação entre o Planalto Serrano e o litoral catarinense.

“Voltar à Serra do Rio do Rastro com tanta novidade é um sinal inequívoco de que a Uphill Marathon está expandindo na direção certa. Nossa expectativa é aumentar nossa tribo de valentes corredores com as novas distâncias de 5 km e 10 km e oferecer as melhores condições também para quem vai enfrentar distâncias longas e se tornar mais uma lenda deste esporte apaixonante”, comenta Bernardo Fonseca, CEO da X3M Entretenimento, empresa que recentemente ingressou na holding SBF, proprietária da Centauro, Nike Brasil, NWB Desimpedidos, Fit Dance e outras marcas do segmento esportivo.

Patrocinada pela Claro, Porto e Klabin e apoiada por Land Rover, Maçãs Turma da Mônica e Trio, a etapa Uphill Marathon na Serra do Rio do Rastro oferece aos participantes os serviços de crioterapia, massagem, uma loja para venda de produtos Uphill Store, e shows incríveis no Village, montado no principal cenário da Serra.

Durante a premiação, o clima de confraternização será marcado pelo aclamado show “Call The Police”, com o baixista Rodrigo Santos (Barão Vermelho).

Vídeo promo: https://youtu.be/NMfVWFkBvHY

Show de Rodrigo Santos fecha etapa

O show do baixista Rodrigo Santos, que integrou o Barão Vermelho por mais de duas décadas, será a atração musical da etapa da Claro Uphill Marathon na Serra do Rio do Rastro, no sábado, dia 3 de setembro. Após a premiação dos destemidos corredores nesta etapa do maior circuito de corrida de subida do país, o músico apresentará seu aclamado projeto Festa Rock, em que homenageia canções inesquecíveis da MPB e grandes compositores no formato que o eternizou entre os principais expoentes do rock nacional.

Rodrigo desenvolve outros trabalhos reconhecidos como a banda cover Call The Police em que revive os clássicos do The Police, rodando o mundo desde 2017 acompanhado do baterista João Barone, dos Paralamas do Sucesso, e do guitarrista Andy Summers, fundador do lendário grupo inglês.

A etapa da Claro Uphill Marathon em Santa Catarina começará na sexta-feira, 2 de setembro, e reunirá cerca de 3 mil atletas de fôlego, os chamados “ninja runnners”, em provas de 5 km, 10 km, 25 km, 42 km, 67 km e 82 km. As inscrições podem ser feitas no site do evento – https://uphillmarathon.com.br/serra-do-rio-do-rastro/.

