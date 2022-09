Serra do Rio do Rastro será fechada durante a manhã neste final de semana

A Serra do Rio do Rastro (SC-390) que liga Lauro Müller e Bom Jardim da Serra estará fechada pela manhã neste sábado, dia 3, e domingo, dia 4. No local ocorrerá a Claro Uphill Marathon que deverá reunir 3 mil corredores que devem subir os 1.500 metros de curvas da Serra.

Por isso, para a segurança dos atletas, a Serra será fechado das 4h às 11h de sábado e domingo. A novidade do evento neste ano será a inclusão das provas de 5 km e 10 km, categorias que são indicadas para os corredores que querem encarar pela primeira vez o desafio da corrida de subida ou para os chamados “ninja runners”, atletas mais experientes, que utilizam as distâncias mais curtas como preparação para as provas mais exigentes de 25 km, 42 km, 67 km e 82 km.

Os participantes vão se deparar com mirantes incríveis, penhascos, montanhas, e passarão por outras atrações como cânions (Ronda, Funil e Laranjeiras), a Cascata da Barrinha e a Usina Eólica, que se destacam nesta interligação entre o Planalto Serrano e o litoral catarinense.

Veja os horários de fechamento da Serra do Rio do Rastro:

Sábado (03/09)

Fecha: 4h

Abre: 11h

Domingo (04/09)

Fecha: 4h

Abre: 11h