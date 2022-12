Serra do Rio do Rastro permanecerá interditada até segunda-feira

A Serra do Rio do Rastro permanecerá interdita pelo menos até segunda-feira, dia 12, segundo a última atualização da Defesa Civil. Segundo a última vistoria realizada na manhã desta quinta-feira, dia 8, foram reveladas situações de alto risco para queda de blocos rochosos. De acordo com os especialistas, muitas atividades ainda devem ser feitas na área.

A Defesa Civil em conjunto com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e equipes de manutenções decidiram que a Serra do Rio do Rastro permaneça interditada, no mínimo até a próxima segunda-feira, dia 12.

O local se encontra bloqueado desde o início da semana devido a uma queda de barreira na altura do quilômetro 410,300. Diante das quedas, a orientação aos motoristas para que procurem rotas alternativas, como a Serra do Corvo Branco. As monitorações do local continuam.



Com informações do TNSul